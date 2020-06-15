МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Программа ипотечного кредитования под 6,5% годовых будет доработана, если понадобится, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник в ходе совещания по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

Новая программа ипотеки с господдержкой запущена по поручению Путина и заработала в конце апреля этого года. Получить кредит по льготной ставке в 6,5% можно до 1 ноября 2020 года. Ставка действует в течение всего срока кредита — до 30 лет. Максимальная сумма ипотеки составляет 8 миллионов рублей в Москве и Петербурге, 3 миллиона рублей — в других регионах России.

"Мы предусмотрели программу льготной ипотеки по ставке 6,5% — посмотрим, как она работает, что здесь нужно донастроить", — сказал Путин.

Он отметил, что "было очень важно, чтобы люди и в нынешней непростой ситуации не откладывали свои планы, в том числе и такие насущные для семьи и для каждого человека, как приобретение жилья, а напротив, получили здесь дополнительные возможности".