ЛОНДОН, 15 июн — ПРАЙМ, Наталья Копылова. Британский центробанк (Банк Англии) может в четверг расширить программу "количественного смягчения" (QE) на 150 миллиардов фунтов стерлингов для продолжения выкупа финансовых активов с рынка на фоне возможных экономических проблем из-за негативного влияния пандемии коронавируса и процесса выхода страны из Евросоюза (Brexit), полагают экономисты банка ING.

Регулятор 19 марта увеличил объем выкупа активов с рынка до 645 миллиардов фунтов с прежних 435 миллиардов, а также понизил ключевую ставку на 15 базисных пунктов, до 0,1%. А в этот четверг британский ЦБ проведет очередное заседание комитета по денежно-кредитной политике, на котором эксперты ожидают расширения программы количественного смягчения.

По оценке ING, для того чтобы продолжать выкуп активов рынка в течение летних месяцев и в сентябре регулятору необходимо расширить программу QE как минимум на 150 миллиардов фунтов стерлингов.

"Мы подозреваем, что мы можем увидеть более масштабное расширение — возможно, на 150 миллиардов фунтов — расширение, которое позволит продолжать выкуп до начала октября", — говорится в аналитическом отчете ING.

Экономисты полагают, что несмотря на ожидаемое начало восстановления экономики Британии в третьем квартале за счет ослабления ограничений, введенных из-за нового коронавируса, "экономика по-прежнему, вероятно, будет намного ниже своего прежнего размера".

"Многим предприятиям будет сложнее получать прибыль. Осторожность потребителей, так же как и Brexit, создает дополнительные проблемы на этапе восстановления", — подчёркивается в отчете.