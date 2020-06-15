ХЕЛЬСИНКИ, 15 июн /ПРАЙМ/. Пакет финансовой помощи странам ЕС в связи с пандемией коронавируса обсудили в понедельник по телефону премьер-министр Финляндии Санна Марин и президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает кабмин Финляндии.

"В понедельник, 15 июня, премьер-министр Санна Марин провела телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, где они обсудили видеоконференцию членов Европейского совета, которая состоится в пятницу, 19 июня", — говорится в сообщении.

Это будет первая дискуссия Европейского совета по предложению Еврокомиссии о пакете мер по восстановлению для борьбы с последствиями пандемии COVID-19. Пакет восстановления будет состоять из пересмотренной Многолетней финансовой основы (MFF), то есть долгосрочного бюджета, а также нового инструмента восстановления экономики.

"В беседе с президентом Макроном премьер-министр Марин поделилась ключевыми взглядами Финляндии. Финляндия не может согласиться с предложением комиссии в отношении инструмента восстановления как такового", — говорится в сообщении.

Что касается многолетних финансовых рамок бюджета, то основные принципы Финляндии связаны с умеренным общим уровнем расходов, финансированием развития сельского хозяйства и условиями верховенства права и борьбы с изменением климата, уточняет финский кабмин.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предложила создать фонд для восстановления экономики ЕС после пандемии коронавируса объемом в 750 миллиардов евро. Из всей суммы 500 миллиардов евро будут предоставляться странам сообщества в виде безвозмездной помощи и 250 миллиардов евро — в качестве льготных кредитов. Программа восстановления рассчитана на весь следующий семилетний бюджетный цикл Евросоюза — с 2021 по 2027 год. Еврокомиссия не только предложила выделить деньги, но уже и обозначила их распределение. Более 40% общей суммы предназначено на поддержку двух наиболее пострадавших от коронавируса стран ЕС — Италии и Испании.

Для реализации этого плана необходимо получить одобрение депутатов Европарламента и всех государств сообщества в Совете ЕС.