15 июня (Dow Jones). Федеральная резервная система сообщила в понедельник о расширении объявленной ранее программы покупки облигаций американских компаний, имевших высокий рейтинг в середине марта.

Центральный банк уже выделил 250 млрд долларов под программу покупки выпущенных корпоративных облигаций и еще 500 млрд долларов под программу покупки облигаций новых эмиссий.

В понедельник ФРС заявила, что планирует расширить первую программу, сформировав в ее рамках портфель корпоративных облигаций, состав которого будет определяться широким и диверсифицированным рыночным индексом. В индекс войдут все облигации оцениваемого в 9,6 трлн долларов рынка корпоративных долгов, удовлетворяющие критериям ФРС, которые касаются, помимо прочего, минимального рейтинга эмитента и максимального срока погашения.

Компании, которые на 22 марта имели инвестиционный рейтинг, смогут участвовать в программе, если будут удовлетворять другим критериям, сообщили в ФРС.

Покупки с использованием индексного подхода дополнят уже осуществляющиеся покупки торгуемых инвестиционных фондов. Согласно отчетности ФРС, по состоянию на 10 июня, центральный банк потратил на покупку таких долгов 5,5 млрд долларов.

— Автор Nick Timiraos, nick.timiraos@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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