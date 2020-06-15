БЕЙРУТ, 15 июн /ПРАЙМ/. Ливану необходимо 24 миллиарда долларов для стабилизации курса национальной валюты и ликвидации дефицита бюджета, написал на своей странице в Twitter депутат Ибрагим Канаан после промежуточного заседания финансовой комиссии в понедельник.

В пятницу ливанские власти после экстренного заседания правительства на фоне массовых волнений в стране заявили о формировании финансовой комиссии, которая будет направлена на поиск эффективных решений по выходу из кризисных ситуаций.

"66 тысяч миллиардов — стоимость финансовых механизмов по закреплению курса валют и дефицита бюджета. Если исходить из расчета курса по 1500, то цифра будет приравниваться к 36 тысячам миллиардов (ливанских фунтов)", — написал Канаан.

Депутат призвал следить за крайне непростой деятельностью комиссии, в рамках которой началась переоценка потерь. "У нас есть предложения по решениям, начиная с фонда государственного благосостояния и заканчивая депозитными сертификатами", — добавил он.

Ливанский фунт начал падать по отношению к доллару с октября 2019 года. На протяжении 30 лет в стране сохранялся курс 1,5 тысячи за доллар. Однако на фоне усугубления экономического кризиса курс на черном рынке уже 11 мая вырос до 5 тысяч. Ливанские банки, в свою очередь, продолжают держать официальный курс на уровне 1,5 тысячи, при этом ограничив или прекратив полностью выдачу долларов вкладчикам и запретив перевод каких-либо средств за рубеж. Местным властям на сегодняшний день удалось отыграть стоимость фунта до четырех тысяч за доллар.

Канаан заверил, что действия финансовой комиссии не создадут сложностей переговорам с Международным валютным фондом. По его словам, если бы предоставленные правительством и Центробанком цифры для МВФ были без расхождений, то необходимость комиссии обсуждать данный вопрос изначально бы отпала.

После объявления в конце апреля правительством Хассана Дияба о принятии антикризисной политики, которая сможет вывести страну из экономического кризиса, начались официальные переговоры с МВФ. Официальные лица, включая самого премьера, неоднократно заявляли, что без средств из-за предела страны спасти экономику в обозримом будущем будет практически невозможно.

Ранее в ливанских СМИ появлялись сообщения о расхождениях в суммарных финансовых отчетностях, предоставляемых правительством и центральным банком страны. Подобные несогласованности и расхождения в цифрах вызвали дополнительные вопросы со стороны МВФ.

В Ливане 17 октября 2019 года начались волнения. Сотни тысяч граждан по всей стране вышли на антиправительственные демонстрации с требованием провести эффективные экономические реформы, привлечь к ответственности политиков, замешанных в коррупции, и вернуть украденные из госбюджета средства. В ноябре на фоне беспорядков подало в отставку правительство Саада Харири.

В конце января президент страны утвердил кабинет министров во главе с Диябом, однако массовые демонстрации в стране не остановились. Улицы ливанских городов утихли лишь с появлением угрозы распространения коронавируса и введением в стране режима "гражданской мобилизации". Однако уже в апреле в Триполи, Бейруте и Сайде люди вновь вышли на демонстрации, которые переросли в массовые погромы с поджогами банков и столкновениями с армией и полицией.