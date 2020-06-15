БУЭНОС-АЙРЕС, 15 июн /ПРАЙМ/. Власти Перу намерены создать более миллиона новых рабочих мест уже во втором полугодии этого года за счет инвестиций в дороги, жилье и сельское хозяйство, сообщил президент Перу Мартин Вискарра.

Он отметил, что вторая половина марта и апрель были самыми сложными для экономики и рынка труда страны. "В апреле экономика работала лишь на 40% от своих возможностей… В мае мы начали запускать отдельные сферы экономики… (Сейчас) мы находимся в процессе оживления экономики", — сказал президент.

Согласно данным Национального института статистики и информации, в марте-мае только столичный регион потерял 2,3 миллиона рабочих мест – число занятых сократилось на 47,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Мы запланировали серию важных инвестиций, которые будут одобрены в среду Советом министров посредством специального указа, чтобы они были реализованы как можно скорее и могли найти отражение уже во втором полугодии", — отметил Вискарра.

Речь идет о 6,4 миллиарда солей (или примерно 1,8 миллиарда долларов), которые будут направлены на строительство дорог по всей стране, улучшение инфраструктуры городов, в развитие агроиндустрии. Всего планируется создать 1 миллион 9,7 тысячи рабочих мест.

Всего в Перу зарегистрировано 229 тысяч 736 случаев заболевания коронавирусом, скончались 6 тысяч 688 человек, выписаны из больниц 115 тысяч 579 пациентов.