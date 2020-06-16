МОСКВА, 16 июн /ПРАЙМ/. Законопроект "Единой России" об удаленной работе внесут в Госдуму во вторник, сообщили в пресс-службе партии.

Фракция ЕР в Госдуме ранее подготовила законопроект "О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ". Он предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения офисной и удаленной работы.

"Законопроект "Единой России" "О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части регулирования дистанционной и удаленной работы" будет внесен в Госдуму во вторник, 16 июня", — говорится в сообщении.

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак отметил, что ЕР больше года работала над поправками в Трудовой кодекс. Он обратил внимание на то, что информационные технологии изменили рынок труда, создали новые формы занятости. В то же время, по его словам, законодательство меняется не так стремительно. Как следствие, появляются "правовые пробелы", которые ставят под угрозу интересы и права работников.

"Это особенно актуально сейчас, когда из-за коронавируса дистанционная занятость стала неотъемлемой частью нашей жизни. А многие компании, опробовав ее в период ограничительных мер, намерены применять такой формат и в будущем", — цитирует Турчака пресс-служба ЕР.

Первый замруководитель фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев подчеркнул, что пандемия коронавируса привела к масштабному переводу людей на дистанционную работу.

"Это, в свою очередь, потребовало от нас актуализации главы 49.1 Трудового кодекса, регулирующей дистанционную занятость. Наша главная задача при внесении поправок — защита прав дистанционных работников. Они должны получать оплату труда в полном объеме и иметь достаточное время на отдых", — пояснил Исаев.

Отдельно Исаев отметил необходимость урегулирования вопросов временного перевода людей на дистанционную занятость, а также вопросов комбинированной работы, когда человек частично работает удаленно, а частично — в офисе. Законопроектом также предлагается упростить документооборот между работодателем и дистанционным работником.

ЕР во вторник также проведет онлайн-брифинг, в ходе которого Турчак, Исаев и глава фракции ЕР в Думе Сергей Неверов расскажут об основных аспектах законопроекта.