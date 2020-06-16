16 июня. (Dow Jones). Американские фондовые индексы начали день с понижением, но затем резко развернулись вверх после того, как Федеральная резервная система просигнализировала о новых мерах, направленных на поддержку рынков в условиях пандемии короновируса.

Dow Jones Industrial Average поднялся более чем на 1000 пунктов с внутридневного минимума до максимума, прежде чем закрыться с повышением на 157,62 пункта, или 0,6%, по 25763,16 пункта.

Рост числа новых заражений коронавирусом в США и других странах мира заставил инвесторов отказаться от оптимистичных оценок восстановления мировой экономики.

Однако рост на рынке ускорился после того, как ФРС объявила о расширении объявленной ранее программы покупок облигаций американских компаний.

"Это еще один признак того, что ФРС делает все возможное для обеспечения ликвидности", — сказал Райан Детрик, старший стратег-аналитик LPL Financial. "Беспокойства по поводу второй волны? Никаких беспокойств! ФРС идет на помощь",

Детрик и другие аналитики и инвесторы отмечают, что центральный банк служил стабилизирующей силой для фондового рынка в последние несколько месяцев, указывая, что отскок рынка с минимумов в марте был преимущественно вызван готовностью ФРС использовать денежно-кредитную политику более агрессивным образом для стимулирования экономики.

Это было очевидно в понедельник, даже несмотря на то, что заявление ФРС во многом повторяло прежние заявления, сделанные в марте и апреле.

S&P 500 вырос на 25,28 пункта, или 0,8%, до 3066,59. Nasdaq Composite вырос на 137,21 пункта, или 1,4%, до 9726,02 пункта.

"Все так быстро воспрянули духом, – говорит портфельный управляющий биржевого фонда AdvisorShares Ranger Equity Bear Брэд Ламенсдорф, имея в виду отскок он мартовских минимумов и восстановление бычьего настроя. – Пока неясно, достигнут ли новый минимум, но какое-то время на рынке будет неуютно".

Сам Ламенсдорф по-прежнему придерживается медвежьих позиций. В его портфеле 95% позиций – короткие.

Падение в Нью-Йорке возглавил сектор путешествий. Акции круизных операторов Carnival и Royal Caribbean Cruises снизились на 2,7% и 0,6% соответственно.

Акции American Airlines Group и Delta Air Lines завершили день без значительных изменений.

Акции технологических компаний, включая Facebook и Netflix продемонстрировали скромный рост.

Доходность 10-летних американских гособлигаций выросла до 0,701% с 0,698% в пятницу.

— Авторы Joanne Chiu, joanne.chiu@wsj.com, Anna Isaac, anna.isaac@wsj.com, Michael Wursthorn, Michael.Wursthorn@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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