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КОММЕРСАНТ

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— Отказ от гонки сооружений — Работа над "восстановительным" планом правительства продолжается, его завершения в ближайшие дни ожидать не следует, процесс обсуждения новых мер стимулирования роста ВВП будет синхронизирован с подготовкой бюджета на 2021–2023 годы, которая, видимо, ведется в более плотном графике, чем было принято в прошлые годы.

— Белый дом поработает на шельфе — Как стало известно "Ъ", вице-премьер Юрий Трутнев продолжает борьбу за повышение статуса своего предложения о расширении доступа частных компаний к арктическому шельфу. Господин Трутнев в письме к первому вице-премьеру Андрею Белоусову предложил включить эту меру в план по восстановлению экономики от коронавируса, который скоро должен быть рассмотрен президентом РФ.

— "Моссад" ищет выход из берегов — Израиль предпринимает попытку смягчить сопротивление арабских стран своему плану аннексии части Западного берега реки Иордан, реализацию которого премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху обещал начать 1 июля.

— Не признан — не газ — "Газпром" впервые прекратил раскрывать в своей отчетности объемы поставок газа в непризнанные республики ДНР и ЛНР как поставки на Украину. С 2015 года монополия взяла на себя газоснабжение республик по гуманитарным соображениям, поставив туда газ на $3 млрд, но записывала эти объемы на счет НАК "Нафтогаз Украины", хотя оплату не получала.

— Продукты минимум-класса — Падение доходов из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19 заставило российских потребителей быть более внимательным к ценам. В мае доля низкого ценового сегмента в продуктах питания и товарах повседневного спроса достигла 17,7% против среднегодового значения 16,9%.

— Китай не спешит — Национальное бюро статистики КНР опубликовало порцию данных об экономике страны за май — от объемов промышленного производства и капвложений до состояния розничных продаж.

— Тяжелые беспилотники нацелили на рынок — Совет национальной безопасности США собирается 16 июня одобрить предложение ряда американских ведомств о пересмотре обязательств страны в рамках режима контроля за ракетными технологиями (РКРТ).

— Дальневосточные льготы пошли по судам — Резиденты территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Дальнего Востока и свободного порта Владивосток обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь им сохранить льготную ставку страховых взносов в прежнем виде.

— По двухпартийной системе — "Единая Россия" поддержит всех самовыдвиженцев на выборах губернаторов в сентябре, в том числе члена "Справедливой России", исполняющего обязанности главы Чувашии Олега Николаева, сообщили "Ъ" в партии.

— Закон об образовании правят в воспитательных целях — В российских школах и вузах должно быть усилено патриотическое воспитание, формирующее чувство "гражданственности и уважения к памяти защитников Отечества". Это следует из внесенного президентом РФ законопроекта, который 16 июня должен получить одобрение комитета Госдумы по образованию.

— Проверку пройдут не все — Центризбирком решил отказаться от идеи всеобщего тестирования членов избирательных комиссий на коронавирус во время голосования по поправкам к Конституции 1 июля.

— СК защитил честь ветерана — Следственный комитет возбудил уголовное дело о клевете против Алексея Навального из-за его комментария к ролику Russia Today. На видеозаписи общественные деятели, в том числе ветеран войны Игнат Артеменко, высказывались в поддержку поправок к Конституции.

— Шпион, который не вернулся с холода — В Мосгорсуде (МГС) завершился уголовный процесс, международный аспект которого не уступал чисто юридическому. Бывший американский морской пехотинец Пол Уилан был обвинен ФСБ России в шпионаже и получил 16 лет колонии.

— В Арктике нашли измену — Президент Арктический академии, бывший офицер ВМФ, профессор и доктор технических наук 78-летний Валерий Митько стал обвиняемым в государственной измене.

— Креслам не хватает места — Российские производители мебели добиваются расширения ограничений для иностранных конкурентов в государственных и муниципальных заказах. Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР) уверена, что приобретать на них должно быть разрешено только отечественную продукцию.

— Субсидия распределилась нелогистично — Как выяснил "Ъ", претендовать на получение дополнительных 10 млрд руб. логистической субсидии в этом году смогут только те компании, которые ранее не смогли пройти отбор на участие в программе или находятся в листе ожидания. При этом субсидия теперь будет покрывать и затраты на хранение продукции на складах.

— "Яндекс.Еда" упакует продукты — "Яндекс.Еда" начнет работать по новой бизнес-модели — как внешняя служба доставки и сборки товаров для продуктовых ритейлеров. Первым партнером сервиса станет сеть "Верный", переговоры ведутся и с другими на федеральном и региональном уровнях.

— Госдолг импортозамещается — Опасения второй волны пандемии вынуждают иностранных инвесторов сокращать вложения в активы развивающихся стран, в том числе и в российские гособлигации. За последние три недели нерезиденты сократили вложения в ОФЗ на 60 млрд руб.

— "Связной" нашивается на пандемии — Сотовый ритейлер "Связной" запустил собственное производство одноразовых защитных масок объемом более 1,5 млн штук в месяц. Предполагается, что большая часть пойдет на обеспечение сотрудников, но компания не исключает и продажи их в рознице.

— У банков выправляются цифры — Регулятор представил обобщенные данные по основным результатам российского банковского сектора за май и дал предварительную оценку на июнь. Ситуация с кредитованием, объемом депозитов, банковской прибылью оказалась лучше, чем ожидали эксперты.

— Веб-камеры показали рост — За январь—апрель 2020 года в России было продано рекордное за пять лет количество компьютерных аксессуаров, свидетельствуют данные ритейлеров. В частности, сразу на 85% выросли продажи веб-камер, необходимых для удаленной работы и учебы.

— Storytel подпишет на разговор — Сервис аудиокниг Storytel запустил в России платформу для подкастов и за год планирует загрузить на нее 1 млн записей. Сервис готов отдавать авторам контента 20% заработка от прослушиваний, но запрещает им размещать рекламу.

— Stone Hedge продаст "Правду" — Девелоперская группа Stone Hedge Максима Гейзера и Артема Санфирова определилась с проектом застройки участка бывшего издательства и типографии "Правда" в Москве. На территории появятся три офисные башни общей площадью около 70 тыс. кв. м, вложить в строительство которых планируется 14 млрд руб.

— Быстрые платежи берут на оклад — Банк России совместно с представителями банковского сообщества обсуждает возможность выплат зарплат через систему быстрых платежей (СБП). Сторонники проекта утверждают, что это позволит повысить конкуренцию и решить проблему "зарплатного рабства".

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Сколько будет в гениях — Заслуженный учитель Максим Пратусевич в интервью "РГ" рассказал, как школьники будут учиться с 1 сентября. Также он прокомментировал рекомендацию Роспотребнадзора сократить учебные классы.

— Бес страха и упрека — Замглавы ЦБ Владимир Чистюхин на "Деловом завтраке" в "РГ" рассказал о том, какие факторы не смогут использовать страховщики для изменения стоимости автогражданки, что будет с базой застрахованных водителей и о многом другом.

— У мягкости есть предел — Банк России на заседании в пятницу понизит ключевую ставку до 4,5% годовых, прогнозируют аналитики. Этот шаг даст экономике более дешевые деньги, а также приведет к новому витку снижения процентов по вкладам, потребительским кредитам и ипотеке.

— Вышли на прием — Ограничения для въезда туристов сняли 24 российских региона. Приезжим не нужно получать справку об отсутствии коронавируса и проводить две недели в изоляции. Однако туристы должны носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

— Пришлись ко дворам — Финансирование программы льготной сельской ипотеки в 2020 году будет увеличено в три раза, до трех миллиардов рублей. Это позволит обеспечить жильем 45 тысяч семей.

— Помощь придет без сбоев — Владимир Путин сравнил поддержку бизнеса при пандемии с мобилизацией промышленности в годы войны. Кроме того, президент заявил, что потребуются новые шаги по поддержке граждан и бизнеса.

— Акциз меняет прописку — Часть налогов нефтепереработки могут переложить на АЗС. По мнению экспертов, мера не затронет конечных потребителей и не приведет к увеличению розничных цен на бензин и дизельное топливо.

— С поправкой на будущее — В Конституцию РФ впервые вносятся положения о молодежной политике и статусе детей. "Это очень важно, что все категории граждан, все группы видят, что их интересы отражены", — заявила вице-спикер Совфеда Галина Карелова.

— 16 июня — Горячая линия — 16 июня в редакции "Российской газеты" Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников ответит на вопросы читателей "РГ" по поводу предлагаемых поправок в Конституцию.

— Проверка на срочность — Ситуация с распространением коронавируса улучшается, однако Россия не останавливает тестирование на инфекцию. Об этом заявил Михаил Мишустин. По его словам, будут продолжаться и выезды медиков для помощи региональным коллегам.

— Ушли в бессмертие — Владимир Мединский приоткрыл малоизвестные страницы истории Парада Победы и опроверг некоторые мифы, связанные с этим событием. "Первый Парад победителей прошел в самом начале мая в Берлине", — рассказал, в частности, он.

— Оптимизация торга — Из федерального закона №44-ФЗ, который регламентирует работу контрактной системы в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, будут исключены 35 статей. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров во время онлайн-конференции "Госзаказ: новая реальность".

— Блогер как явление природы — Совокупная аудитория традиционных СМИ увеличилась в период пандемии на 150 млн пользователей. Об этом рассказал замглавы Минкомсвязи Алексей Волин. "Традиционные СМИ выиграли конкуренцию по всем фронтам. А блогеры, наоборот, "просели", — сообщил он.

— Улицы вышли из берегов — После ливневых дождей во многих городах России регулярно случаются подтопления. Только за первую половину июня мини-наводнения были в отдельных районах Пензы, Благовещенска. Почему так происходит — читайте в материале "РГ".

— Без команды с земли — В МЧС разработали перспективные образцы беспилотных авиасистем, которые сами управляются такими же беспилотными системами. Помимо этого ведомство закупило другие образцы новой техники, которые поступят в реагирующие подразделения уже в июле.

— Переплывет и прикроет — Минобороны РФ намерено модифицировать зенитный ракетный комплекс "Тор-М2", сделав его плавающим.

— Созвонимся в "Яндексе" — Вынужденный переход многих сотрудников на домашний режим работы показал, что удаленка — вполне реальная альтернатива ежедневному нахождению в офисе. Дело за малым — наладить оперативное общение работников с руководством и между собой.

— Беззащитная Фемида?— Высшая квалификационная коллегия судей России 17 июня рассмотрит вопрос о привлечении краснодарской судьи Елены Хахалевой к дисциплинарной ответственности — якобы из-за прогулов. Дисциплинарная комиссия Совета судей считает, что она нарушила трудовую дисциплину.

— Пиррова "Победа" — Мошенники изобрели новую схему обмана при продаже автомобилей. Машина берется в аренду, затем по поддельной доверенности выписывается дубликат ПТС и продается ничего не подозревающему покупателю.

— Тайное дело — Президента Арктической академии наук 78-летнего петербургского ученого Валерия Митько обвинили в госизмене.

— Европа открылась — C 15 июня сняты все ограничения на передвижение граждан в пределах Шенгенской зоны. Что это означает на практике? Корреспондент "РГ" решил испытать послабление чрезвычайных мер на себе.

— Обмен возможен — Мосгорсуд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам строгого режима за шпионаж против России. Дело из-за секретности материалов слушалось в закрытом режиме. Гособвинение настаивало на наказании в виде 18 лет колонии строгого режима.

— Вашингтон супер-стар — Стареющая и физически, и идеологически правящая элита США азартно пытается подчинить любой общественный кризис своей игре в борьбе за власть, не решая, а усугубляя болезненные для американцев проблемы. Это показала и реакция на прокатившееся цунами беспорядков на расовой почве.

— Кольбер устоит — Эмманюэль Макрон защитил памятники историческим деятелям, заявив, что Франция не собирается вычеркивать из своей истории какие-либо имена. Так он прокомментировал развернувшуюся во многих западных странах полемику вокруг колониального прошлого.

— Авария без следа — Страховщик может потребовать назад деньги, уже выданные на ремонт автомобиля, если выяснится, что оплаченные повреждения не относятся к аварии. К таким выводам пришел Верховный суд, разбирая дело об аварии, которая не оставила следов.

— Лед сломан — Мировой судья в Вологодской области осудил трех молодых людей, разбивших ледяные скульптуры минувшей зимой в Череповце. В течение года им запрещено выходить из дома по ночам, нельзя также посещать парки, кинотеатры, дворцы культуры.

— Приз за скорость — Очень полезное разъяснение для всех, кто является заемщиком банковского кредита, сделал Верховный суд РФ, когда пересматривал итоги спора гражданина и страховой фирмы. Расскажем, как и какие деньги можно вернуть после досрочного погашения кредита.

— Папа заплатит — Минюст предлагает закрепить на законодательном уровне минимальный размер алиментов. Это поможет разорвать порочную связь: нет зарплаты — нет и алиментов. Сейчас идет работа над соответствующими положениями Семейного кодекса.

— Репетиция сезона — В Севастополе отели и санатории открыли двери — В Севастополе, в отличие от Республики Крым, с 15 июня разрешено жить в отелях туристам из любых регионов России при условии сдачи теста на COVID-19. При этом для туристов действует особый порядок въезда на территорию Севастополя.

— Игра в игре — Большой драматический театр имени Товстоногова показал спектакль во вселенной Minecraft. В России это первая такая постановка. В компьютерной игре, захватившей умы геймеров всего мира, было выстроено здание театра на набережной Фонтанки.

— Лайк из прошлого — В Карелию направят 600 миллионов рублей федеральных денег на развитие современной инфраструктуры комплекса беломорских петроглифов — древних наскальных рисунков.

— Проблема с хвостом — Местный закон утверждает требования к приютам для животных, порядок поступления и содержания хвостатых беспризорников, оказания им ветеринарной помощи и общего ухода. В частности, там говорится, что приют для животных должен быть разделен на несколько зон, в том числе ветеринарный пункт, стационар и карантинное отделение.

— Коктейль для класса — Сотрудники ФСБ задержали 14-летнего волгоградца, готовившего нападение на свою школу. Возбудили уголовное дело по статьям "Незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств" и "Приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом".

— Доктор на связи — Пандемия коронавируса ускорила внедрение технологий телемедицины. Благодаря национальному проекту "Здравоохранение" лечить пациентов теперь можно вне зависимости от расстояния.

— Ход слоном — По объемам энергетического рынка Индия уверенно занимает третье место в мире и второе среди стран АТР, а по темпам прироста потребления нефти и газа индийский рынок считается самым перспективным в мире.

— Геймер теряет место — Продажи игровых компьютеров во втором квартале 2020 года вырастут на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, прогнозирует агентство IDC. Первый квартал завершился падением из-за пандемии COVID-19 на 2,7%, всего было поставлено 1,6 млн таких устройств.

— Стать мастером — Больше 16 тысяч россиян старше 50 лет освоили новые специальности в рамках проекта "Старшее поколение" с начала года, сообщил Роструд. Практически все выпускники смогли трудоустроиться по новой специальности или сохранить прежнее место работы.

— Экспорт надевает маску — Пандемия COVID-19 неожиданно сделала легкую промышленность и фармацевтику драйвером экспорта. Востребованность масок, перчаток и лекарственных препаратов на мировом рынке открыла границы многих стран для ввоза этой продукции.

— Льгота для чипа — Минпромторг предлагает установить нулевой налог на добавленную стоимость для российской электроники. Это позволит сделать отечественную продукцию конкурентной по цене по сравнению с импортной.

— Помоги учиться дома — Министерство просвещения, Агентство стратегических инициатив и "Единая Россия" решили продлить акцию "Помоги учиться дома" до начала нового учебного года. Благодаря ей уже более полумиллиона нуждающихся школьников и педагогов получили технику для дистанционной учебы и занятий на дому — компьютеры, ноутбуки, планшеты.

— Диплом в рассрочку — Накануне старта приемной кампании эксперты Высшей школы экономики провели онлайн-опрос об образовательном кредите. Участниками стали граждане старше 18 лет из 161 населенного пункта России.

— Отпуск на удаленке — Более половины учителей (57%) планируют продолжить работать с учениками летом. 27% — не собираются это делать ни в один из летних месяцев, а 16 процентов — затруднились ответить. Всего в исследовании, которое проводил один из образовательных сервисов, приняли участие 1,3 тысячи школьных учителей.

— Как это по-русски?— В пяти городах Таджикистана — Душанбе, Куляб, Худжанд, Бохтар и Турсунзаде — Россия построит и оснастит пять школ, ведущих обучение на русском языке. Новые школы появятся в рамках соглашения между правительствами двух стран.

ИЗВЕСТИЯ

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— "Ни о каких интересах элит тут речи не идет" — Сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Конституцию Павел Крашенинников — о сути изменений Основного закона, оппозиции и новой должности.

— "Доктор Франкенштейн" не дождалась суда: умерла лжехирург Алена Верди — В Краснодаре, не выходя из комы, скончалась Алена Верди — пластический хирург без медицинского диплома, которая в течение четырех лет со скальпелем в руках пыталась нести красоту в массы.

— Северное сливание: ученого обвинили в передаче Китаю гостайны — В государственной измене обвинен президент Арктической академии наук Валерий Митько. Следствие считает, что Митько во время поездки в КНР передал спецслужбам этой страны секретные материалы, касающиеся разработок в области гидроакустики и способов обнаружения подводных лодок.

— Карточный полк: просрочка по кредиткам растет рекордными темпами — Прирост объема просроченной задолженности по кредиткам в январе–мае 2020 года составил 11%. Это в 110 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) и бюро кредитных историй "Эквифакс", с которыми ознакомились "Известия".

— Не посмотрели прогноз: Минфин начал готовить бюджет без оценок Минэка — Минфин попросил ведомства и госкорпорации формировать свои финансовые планы, не дожидаясь утверждения правительством прогноза социально-экономического развития Минэка. Об этом говорится в обращении к ним первого замминистра финансов Татьяны Нестеренко.

— Солодный прием: техрегламент об алкоголе предложили притормозить на год — Новый технический регламент "О безопасности алкогольной продукции", возможно, начнет действовать лишь в 2022 году, то есть на год позже намеченного срока. Минфин предложил отложить его вступление в силу и включить инициативу в план по восстановлению экономики, рассказали "Известиям" в пресс-службе ведомства.

— Экспериментально, Ватсон: Минэк узаконит антифрод-сервисы в "песочницах" — Сервис по защите от банковских мошенников, грузовые перевозки в отдаленных регионах с помощью дронов, "умный отель" и беспилотное такси — эти и другие сервисы станут первыми резидентами российских "регуляторных песочниц". Об этом говорится в законопроекте, подготовленном Минэкономразвития.

— Сухое поле: в степных районах Сибири готовы ввести ЧС из-за засухи — Ввести режим ЧС в нескольких районах Новосибирской области в понедельник, 15 июня, предложил губернатор Андрей Травников. Причиной стала установившаяся там длительная засуха, которая, по словам чиновников, уже угрожает посевам и животноводческим хозяйствам.

— Бесценный отдых: тарифы на роуминг в Крыму начинают расти — Тарифы на роуминг в Крыму начнут расти с 17 июня. Первым цены намерен увеличить "Вымпелком" ("Билайн"): с 17 июня оператор повысит стоимость исходящей минуты почти на 50 коп. — до 2,5 рублей (+23%), увеличится и интернет-тариф, подключенный по умолчанию.

— Камерная дипломатия: ООН отметит 75-летие своего Устава в видеоформате — 26 июня исполняется 75 лет с подписания Устава ООН — с этой даты открывается юбилейный год организации. Как рассказали "Известиям" в постпредстве РФ в ООН, в этот день состоится виртуальная церемония, в которой примут участие все члены объединения, включая Россию.

— Второй вдруг: откуда в Пекине вновь появился коронавирус — В то время как целый ряд европейских стран с 15 июня снял очередные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, в столице Китая была зафиксирована новая вспышка COVID-19. Ее источником вновь стал рынок — на этот раз, правда, торгующий не дикими животными, как печально известный в Ухане, а мясом и овощами.

— Шпион, выйди вон: между Москвой и Прагой разгорается дипломатический скандал — Между Россией и Чехией разгорелся дипломатический скандал. Москва объявила персонами нон грата двух чешских дипломатов и дала им два дня на то, чтобы они уехали из страны вместе с семьями. Это стало ответом на высылку двух сотрудников посольства России в Чехии.

— От винта до дрона: российские вертолеты будут управлять беспилотниками — Новейший ударный вертолет Ка-52М, получивший прозвище Супераллигатор, сможет взаимодействовать с беспилотными летательными аппаратами. Для этого на его борту разместят специальную аппаратуру связи и управления.

— Формула смерти: индекс иммунитета укажет на риск умереть в реанимации — Ученые из Китая рассказали о новом маркере, который указывает на высокий риск летального исхода от коронавирусной инфекции пациентов отделений интенсивной терапии. В расчеты они включили смертность среди больных в течение 28 дней после их поступления в медучреждение.