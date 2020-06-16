МОСКВА, 16 июн – РИА Недвижимость. Российская сеть IKEA не обращалась за денежной поддержкой к властям страны из-за экономической ситуации на фоне пандемии, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе компании.

Газета Financial Times в понедельник сообщала, что торговая сеть IKEA ведет переговоры о возврате денежной поддержки, которую ритейлеру выделили в период пандемии COVID-19, в девяти странах. Ритейлер собирается вернуть средства правительствам Испании, США, Португалии, Румынии, Сербии, Чехии, Бельгии, Ирландии и Хорватии. Отмечалось, что такое решение в компании приняли, поскольку IKEA пострадала от пандемии коронавируса меньше, чем ожидалось.

Как сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе IKEA, которая входит в группу компаний Ingka, в ряде стран присутствия компаниям Ingka действительно была оказана помощь со стороны правительств этих стран на организацию отпусков работников и выплату им компенсаций на период остановки работы магазинов IKEA.

"Ingka приняла решение о возврате оказанной помощи правительствам этих стран. Что касается России, группа компаний Ingka не обращалась за аналогичными мерами поддержки. Мы не проводили сокращения персонала и размера заработной платы с начала периода повышенной готовности и не планируем этого делать", — отметил собеседник агентства.

В пресс-службе напомнили, что в России IKEA включена в список системообразуюших предприятий.