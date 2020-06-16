МЕХИКО, 16 июн — ПРАЙМ. Автопроизводитель Volkswagen заявил, что не будет возобновлять производство в мексиканском штате Пуэбла на полную мощность, несмотря на разрешение федеральных властей.

"Полномасштабный запуск производства в автомобильной промышленности штата Пуэбла был бы безответственным шагом, поэтому мы будем продолжать работу по обучению, подготовке и восстановлению производственных процессов в сокращенном режиме", — говорится в заявлении компании, распространенном в понедельник.

Согласно тексту пресс-релиза, руководство и профсоюз компании договорились о возобновлении работ 16 июня. О возможных сроках возврата предприятия к полной загрузке производственных мощностей не сообщается.

В конце недели с критикой решения федерального правительства открыть производства в штате Пуэбла выступил губернатор региона Мигель Барбоса, подчеркнувший отсутствие необходимых условий и сохраняющееся беспокойство по поводу коронавируса. Барбоса издал указ, временно запрещающий местным компаниям полное восстановление активности. Помимо VW в штате расположены предприятия Audi, а также производителей комплектующих Rassini, Thyssen, Benteler, Kiekert и других.

Volkswagen в сообщении указал на коллективную ответственность, которую несет общество до момента появления вакцины от нового коронавируса, и сообщил, что для возобновления операций необходима переподготовка и обучение персонала для работы в новых санитарных условиях.

Компания занимает третье место в Мексике по объему производства после General Motors и Nissan, в прошлом году она выпустила 143 649 автомобилей, что составляет 8,5% от общего национального объёма.

Согласно последним данным минздрава, число заражений в стране превысило 150 тысяч, скончались от осложнений 17 580 человек. Пуэбла находится на 4 месте среди штатов Мексики по числу заражений с 5672 случаями.