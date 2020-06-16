МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Цены на золото во вторник повышаются после заявлений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.23 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,45%, или на 7,75 доллара — до 1734,95 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 1% — до 17,573 доллара за унцию.

Федеральная резервная система накануне расширила свою программу покупки корпоративного долга для борьбы с финансовыми последствиями пандемии. Как сообщал регулятор, программа призвана поддержать ликвидность рынка и обеспечить доступность кредитов для крупных работодателей.

Инвесторы также оценивают прошедшее заседание Банка Японии. Регулятор ожидаемо сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%. Золото имеет тенденцию извлекать выгоду из мер стимулирования со стороны центральных банков, поскольку оно рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валюты.

При этом более "надежное" золото продолжает поддерживаться опасениями за вторую волну коронавируса. Число зараженных в мире превысило 8 миллионов, поскольку в Латинской Америке, США и ​​Китае наблюдается резкий рост числа новых вспышек.

"Рост числа заражений подразумевает слабость экономики, необходимость продолжения дальнейшей экономической (фискальной и монетарной) поддержки, которая поддерживает золото", — считает экономист National Australia Bank Джон Шарма (John Sharma), чьи слова приводит агентство Рейтер.