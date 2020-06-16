МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в РФ за сутки выросло на 8 248, до 545 458, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

"За последние сутки в России выявлено 8 248 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – в 82 регионах, в том числе 35,8% — без клинических проявлений",- говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время зарегистрирован 545 458 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 1 416, Подмосковье — 694, в Иркутской области — 319, в Санкт-Петербурге — 234, в Свердловской области — 231.

Также выявлены новые случаи в Ханты-Мансийском АО — 220, в Нижегородской области — 206.

За сутки в РФ выписаны 9 767 человек, лежавших в больницах с коронавирусом, за все время выписано 294 306 человек.

В России за сутки умерли 193 человека с COVID-19, за все время скончались 7 248, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.