МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Республика Белоруссия планирует размещение еврооблигаций, номинированных в долларах, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, республика со вторника проведет серию телефонных звонков с инвесторами в рамках планируемой сделки.

В зависимости от рыночных условий Белоруссия планирует разместить два транша евробондов с погашением в феврале 2026 года и феврале 2031 года.

Организаторами выступят Citi, Raiffeisen Bank International, Societe Generale и "Ренессанс Капитал".

В марте Белоруссия отложила размещение еврооблигаций в долларах и евро на неопределенный срок в связи с волатильностью на рынках из-за распространения в мире коронавируса. В министерстве финансов республики тогда заявили, что Белоруссия разместит евробонды в течение 2020 года с учетом рыночных условий.