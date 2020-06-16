МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Совокупный негативный социально-экономический эффект для города и горожан от массового пересаживания горожан на личные автомобили составит 750-800 миллиардов рублей в год, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в своей колонке на едином транспортном портале.

По его словам, активное использование автомобилей ведет ко многим негативным эффектам.

"Совокупный негативный социально-экономический эффект для города и горожан от ухудшения экологии, роста аварийности, негативного влияния на здоровье и потерь времени в заторах составит 750-800 миллиардов рублей в год (более 4% от валового регионального продукта города)", — пишет Ликсутов.

Так, по его словам, активное использование автомобилей всеми, кому доступен этот вид транспорта, прежде всего, приведёт к тому, что уровень загрязнения воздуха вернется к привычным – опасным для здоровья людей значениям и даже вырастет.

"По предварительным расчетам, концентрация вредных веществ диоксида азота (NO2) и взвешенные частицы (PM2.5) увеличится на 35% – 45% к уровню 2019 года. Согласно исследованию HRAPIE, подготовленному Всемирной Организацией Здравоохранения, такое увеличение концентрации вредных веществ может привести к росту заболеваемости и увеличению смертности из-за связанных болезней более чем на 10 тысяч человек в год", — пишет Ликсутов.

Заммэра также отметил, что помимо возможного вреда для здоровья, переход пассажиров общественного транспорта на использование автомобилей приведет к росту временных потерь. "Вдумайтесь, если только 10% пассажиров, которые до пандемии пользовались общественным транспортом, пересядут на личные автомобили, заторы достигнут пиковых для Москвы значений, и каждый автомобилист потеряет дополнительно до 5 дней в год, просто простаивая в машине без движения на дороге", — сообщает Ликсутов.

По его словам, еще одно следствие возможного масштабного роста использования автомобилей для Москвы – увеличение количества ДТП, в том числе с пострадавшими и погибшими. Также, по его мнению, массовое пересаживание людей на автомобили приведет к росту сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных малоподвижным образом жизни. "По данным медиков, сегодня в России малоподвижны около 17% взрослых. Значительный рост использования автомобилей среди населения спровоцирует рост количества людей, ведущих малоподвижный образ жизни на 1,4-1,7 миллионов", — пишет Ликсутов.