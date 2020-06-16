МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Выходец из Mars, "Юлмарта" и компании "Комус" Александр Долгов стал заместителем генерального директора российского железнодорожного оператора "Первая грузовая компания" (ПГК, принадлежит Fletcher Group Владимира Лисина) по информационным технологиям (IT), сообщила компания.

Ключевыми задачами нового руководителя оператор называет реализацию на уровне IT "Стратегии "Первой грузовой компании" 2023", а также комплексной цифровой трансформации, внедрение инновационных технических решений и развитие вопросов кибербезопасности.

"Укрепление клиентского сервиса и повышение операционной эффективности невозможно без IT —решений. Рассчитываю, что под руководством Александра Долгова IT-подразделение продолжит масштабную цифровую трансформацию компании и реализацию проектов с инновационными решениями", – цитирует ПГК слова своего гендиректора Сергея Каратаева.

Вадим Урьяс, ранее занимавший позицию заместителя генерального директора по информационным технологиям, принял решение сфокусироваться на реализации собственных проектов за пределами компании.

Долгов до прихода в ПГК занимал должность директора по информационным технологиям в компании "Комус", где отвечал за разработку IT-стратегии и новых программных продуктов на основе потребностей бизнеса, создание и управление проектным офисом в сфере информационных технологий, построение корпоративной IT-архитектуры.

В прошлом руководил собственной компанией, специализирующейся на проектировании e-commerce продуктов, а также IT-блоком "Юлмарта", где курировал вопросы развития технологий и запуска новых продуктов на рынок. Строить карьеру начал в международной компании Mars, мировом лидере в производстве продуктов питания и кормов для домашних животных. В 2005 году окончил Московскую государственную академию приборостроения и информатики.