МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Сингапур занял первое место в рейтинге конкурентоспособности стран в 2020 году, опубликованном Международным институтом управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD), страна сохраняет первенство второй год подряд, в то время как США опустились с третьей на десятую строчку.

Лидерство Сингапура в рейтинге IMD объясняет его сильными экономическим показателями, которые поддерживаются успехами в международной торговле и инвестициями, а также показателями занятости и рынка труда. Ключевую роль сыграли также система образования и технологическая инфраструктура, считают аналитики института.

На шесть позиций поднялась Дания, которая теперь занимает второе место, на третью строчку поднялась Швейцария, на четвертую — Нидерланды. Пятерку лидеров замыкает Гонконг, потерявший второе место в рейтинге по сравнению с прошлым годом.

На десятое место с третьего опустились США, а на 20-е с 14-го места — Китай, что IMD объясняет влиянием торговых противоречий между странами. Россия опустилась с 45-го места рейтинга на 50-е. Венесуэла осталась на последнем, 63-м месте.

Институт вместе с этим отметил заметную закономерность в рейтинге, которая заключается в силе малых экономик. "Преимущество маленьких экономик во время текущего кризиса исходит из их способности бороться с пандемией и их экономической конкурентоспособности. Частично это может поддерживаться тем фактом, что им легко найти социальное согласие", — приводятся в релизе слова директора IMD World Competitiveness Center Артуро Бриса (Arturo Bris).

Рейтинг конкурентоспособности IMD публикуется ежегодно с 1989 года. Он охватывает 63 страны, анализируя их конкурентоспособность по 337 критериям. Исследование оценивает способность государства к созданию конкурентной среды и благоприятных условий для ведения бизнеса.