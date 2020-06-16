ЛОНДОН, 16 июн — ПРАЙМ, Наталья Копылова. Власти Великобритании направили в общей сложности 20,8 миллиарда фунтов стерлингов на выплату компенсаций зарплаты 9,1 миллиона граждан, временно оставшихся без работы из-за пандемии коронавируса, следует из данных минфина страны.

Таким образом, прирост числа граждан, чьи работодатели обратились за господдержкой, составил около 200 тысяч человек за неделю.

Общее число самозанятых граждан, обратившихся за компенсацией зарплаты, составило 2,6 миллиона человек. Минфин выделил на их поддержку 7,6 миллиарда фунтов стерлингов, следует из сообщения британского финансового ведомства.

Власти Великобритании продлили до конца октября действие схемы компенсации зарплат гражданам, временно оставшимся без работы из-за коронавируса. Эта схема была введена в марте с целью поддержки работников и самозанятых граждан наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики. В рамках программы компаниям и предпринимателям выплачиваются компенсации в размере до 80% от зарплаты, но не более 2,5 тысячи фунтов стерлингов в месяц.

Всего на поддержку экономики в условиях пандемии коронавируса правительство Британии выделило более 330 миллиардов фунтов стерлингов. Компаниям выдают кредиты, обеспеченные госгарантией, также были ввели кредитные каникулы для физических и юридических лиц, которые из-за кризиса не могут вовремя выплачивать проценты по ссудам.