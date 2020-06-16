МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. "Транснефть" поддерживает идею законопроекта об удалённой работе, это является легализацией комбинированного трудового договора, компания участвовала в обсуждении с рабочей группой, внесла свои предложения, сообщил РИА Новости советник президента, пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Дёмин.

Глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов ранее во вторник заявил РИА Новости, что Госдума может в текущую сессию принять закон о регулировании удаленной работы. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов, внесли в нижнюю палату парламента законопроект о регулировании удаленной работы.

"Мы поддерживаем идею создания законопроекта об удалённой работе, это является легализацией комбинированного трудового договора, участвовали в обсуждении с рабочей группой, внесли свои предложения, которые, как считаем, нужно более тщательно проработать", — сказал Демин.

По его словам, у "Транснефти" остается три принципиальных вопроса, которые, по мнению компании, необходимо проработать особенно тщательно. Это вопросы, касающиеся документооборота, учёта рабочего времени и охраны труда.

"У нас полностью не регламентирован электронный документооборот, есть вещи, когда необходима личная подпись сотрудника, например при выходе определенных приказов, при подписании приказов на отпуск. На "удаленке" этот вопрос не ясно, как решать", — сказал он.

Ещё одним важным вопросом является вопрос дисциплины и урегулируемости рабочего времени, отмечает Дёмин. "Когда человек находится на рабочем месте, есть дисциплина труда, понятен учёт рабочего времени, есть режим. Когда он дома, непонятно, сколько он работает, здесь в большей степени ситуация похожа на аккордную систему, которая была в Советском Союзе. То есть это немного другое, это не штатная работа. Тут возникает вопрос урегулируемости рабочего времени, особенно если работа нестандартная, которую учесть очень сложно", — сказал он.

Третий вопрос связан с охраной труда, поясняет представитель монополии. "Даже если ты офисный работник и у тебя возникла какая-то травма, например, шел по лестнице, упал, сломал руку, то ты находишься в условиях охраны труда. Совсем по-другому выглядит бытовая травма. Если ты ее получил дома, это же тоже несчастный случай, но как его считать — травмой на производстве или в быту? Мы видим вот такие проблемы", — пояснил он.

Дёмин подчеркнул, что компания направила свои предложения рабочей группе по подготовке законопроекта, однако пока не видела документа в том виде, в котором он был внесён.

Он напомнил, что сейчас дистанционная работа предусмотрена законом о труде. "Если вынести отдельно документ об удалённой работе, то этот документ будет более сильный и даст больше прав как работникам, так и работодателям", — сказал пресс-секретарь "Транснефти".

В целом идея удаленной работы позитивна для компании, причём не только в связи с коронавирусом, но и учитывая особенности работы некоторых сотрудников, сказал Дёмин. "Некоторые специалисты в IT могли бы перейти на такую работу, хотя тут возникает уже другой вопрос — вопрос секретности", — отметил он.