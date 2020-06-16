ЛОНДОН, 16 июн — ПРАЙМ, Наталья Копылова. Банк Англии на заседании в четверг вряд ли примет решение о снижении базовой процентной ставки с рекордно низкого уровня 0,1% до отрицательных значений, считают экономисты банка ING.

Британский ЦБ в четверг проведет очередное заседание комитета по денежно-кредитной политике, по результатам которого эксперты ожидают расширения программы количественного смягчения, однако не ждут снижения ключевой ставки.

Экономисты подчеркнули, что ранее Банк Англии заявлял, что не исключает отрицательных ставок и "стал более открытым" для них. Однако каких-либо изменений на этой неделе ожидать не стоит. "Отрицательные ставки все еще выглядят маловероятными", — говорится в аналитическом отчете ING.

С учетом того, что инвестиции в производство уже сократились из-за Brexit и будут сокращаться на фоне COVID-19, рост производства будет оставаться на минимальном уровне. Таким образом, текущая ставка может стать оптимальной для британской экономики, полагают в ING.

"Со временем текущий уровень процентных ставок может стать все более стимулирующим", — отмечается в отчете.

Банк Англии 19 марта снизил базовую процентную ставку до рекордно минимального значения 0,1% на фоне негативных последствий для экономики пандемии коронавируса.