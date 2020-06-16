МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. "Русал" (один из крупнейших акционеров "Норникеля") готов рассмотреть размеры конкретных дивидендных выплат "Норильского никеля", когда будет точная информация по ущербу от аварии в Норильске, сообщила компания в своем заявлении.

"Что касается вопросов дивидендной политики, то, как это и предусмотрено действующим до конца 2022 года соглашением, мы готовы рассмотреть размеры конкретных платежей, когда акционеры будут располагать точной информацией о размерах ущерба, причиненного компании, и о последствиях данной аварии", — говорится в заявлении "Русала".

Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (НТЭК, входит в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи тонн нефтепродуктов. Ожидается, что восстановление ущерба обойдется "Норникелю" в 10 миллиардов рублей и более, не считая возможных штрафов. Более точные цифры станут известны после 26 июня, когда завершится проверка Росприроднадзора.

В начале июня "Русал" сообщал, что настаивает на серьезном расследовании причин произошедшего для предотвращения подобных ситуаций в будущем и намерен вынести вопрос об аварии на ТЭЦ на внеочередное заседание совета директоров ГМК.

Кроме того, "Русал" выступил с инициативой назначения первого заместителя гендиректора компании по вопросам экологии, который базировался бы в Норильске.