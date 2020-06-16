ЛОНДОН, 16 июн /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Управление по финансовому надзору Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) порекомендовало банкам и инвестиционным компаниям усилить подготовку к просрочкам по корпоративным кредитам из-за кризиса, вызванного COVID-19. Соответствующее обращение главы FCA Чарльза Рэнделла к банкирам было опубликовано во вторник.

Как отметил глава FCA, британская банковская система обременена кредитами, в том числе в рамках программы господдержки компаний. В условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, банкам следует усилить подготовку к тому, что некоторые заимствования могут быть просрочены и стать невозвратными.

"Пандемия уже обнажила некоторые серьезные истины. У нас слишком много долгов. Мы недостаточно экономим. Когда люди делают сбережения, их слишком часто убеждают осуществлять неподходящие инвестиции", — отметил он.

Более 860 тысяч компаний в Британии получили кредиты в рамках программы господдержки из-за COVID-19 на общую сумму более 38 миллиардов фунтов стерлингов. Инвестиционные компании привлекли большие суммы в высокорисковые долговые продукты.

"Мы не можем допустить, чтобы это стало повторением кризиса 2008 года, когда обращение с некоторыми заемщиками малого бизнеса нанесло серьезный ущерб людям и доверию финансовой системе", — заявил глава финрегулятора.

По данным FCA, каждый восьмой житель Британии не имеет достаточных сбережений и около 8,3 миллиона человек имеют избыточную долговую нагрузку. Из-за экономического кризиса и сокращения рабочих мест указанным категориям граждан станет сложно обслуживать свои долги.

"Мы также должны воспользоваться возможностью, чтобы заглянуть в будущее и задать себе несколько фундаментальных вопросов о роли долга и сбережений в нашем обществе", — подчеркнул Рэнделл.

Он призвал участников финансового рынка создать необходимые механизмы для оперативного реагирования на проблему просрочек по кредитам в случае их возникновения, а также пересмотреть подход в предоставлении долговых финансовых инструментов.