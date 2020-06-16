МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Раньше середины июля оставшиеся ограничения по коронавирусу в Москве не снимут, заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с представителями сферы общественного питания города.

"Я думаю, что мы раньше середины июля оставшиеся ограничения не снимем точно. Это два месяца переходного периода, и мы смотрим, чтобы ничего не сорвалось у нас", — сказал Собянин.

Во вторник начался второй этап возобновления работы городских объектов и организаций — сняты ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках, возобновляют работу летние веранды кафе и ресторанов, библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу. Открывают свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки. Разрешается посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.

В следующий этап снятия ограничений 23 июня планируется открытие стационарных ресторанов и кафе, возобновление работы фитнес-индустрии и работы городской инфраструктуры.

Работа театров и кинотеатров, а также массовые мероприятия пока остаются под запретом.