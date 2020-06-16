МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Первый этап в ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске пройден, собрано более 90% разлившегося топлива, сообщил первый вице-президент, операционный директор "Норникеля" Сергей Дяченко.

"Мы завершили первый этап долгосрочного плана по ликвидации последствий аварии и нормализации ситуации, собрано более 90% разлившегося топлива. Теперь стоит задача утилизовать собранный загрязненный грунт и водотопливную смесь, а также очистить береговую линию", — цитирует пресс-служба "Норникеля" слова Дяченко.

Работу по ликвидации последствий аварии в круглосуточном режиме ведут более 700 человек, привлечено свыше 300 единиц техники.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.