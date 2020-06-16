МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл сезон летних веранд и отметил, что, исходя из динамики ситуации с коронавирусом в Москве, на следующей неделе картина будет нормальной, и можно будет утвердить открытие стационарных помещений ресторанов и кафе.

Во вторник Собянин посетил летнюю веранду одного из столичных кафе и встретился с представителями отрасли общественного питания Москвы. Он подчеркнул, что открытие кафе и ресторанов — долгожданное событие в столичной жизни, и отметил, что это очень важный этап для всех с точки зрения возвращения к привычной жизни.

"Самое привычное в нашей московской жизни — это рестораны и открытые кафе, веранды. Когда возвращаешься к этой жизни, она уже какая-то необычная, даже шок какой-то. Надеюсь, что мы надолго избавились от тех ограничений, в которых жили", — сказал Собянин.

Он подчеркнул, что все решения по открытию были серьезно выверены.

"У нас после отмены пропусков прошло семь-восемь дней, мы утвердили открытие общепита, летних веранд. Сейчас по тому, как мы идем, у меня есть уверенность, что в понедельник у нас будет нормальная картина, и мы подтвердим решение по открытию ресторанов в стационарном варианте, поэтому уже пора реально готовиться к открытию", — сказал Собянин.

Как, в свою очередь, отметила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве, главный санитарный врач столицы Елена Андреева, все предприятия общественного питания Москвы получили рекомендации по своей работе в новых условиях.

"После трех месяцев изоляции к ним придут ментально другие посетители. Они будут хотеть, чтобы перед ними протирали столы с дезинфицирующими средствами, нужно надевать перчатки, маски, чтобы в масках были официанты… Это необходимо сегодня", — сказала Андреева.

В свою очередь, мэр выразил надежду, что все требования будут соблюдаться, и, в первую очередь, это будут контролировать сами москвичи.

"Вообще у нас вся надежда не на то, что вы с инспекторами будете бегать по кафе и сторожить, а именно на граждан, которые будут от них же требовать", — сказал Собянин, обращаясь к Андреевой.

Открытие ресторанов и кафе в полном объеме запланировано на 23 июня.

Во вторник начался второй этап возобновления работы городских объектов и организаций — сняты ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках, возобновляют работу летние веранды кафе и ресторанов, библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу. Открывают свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки. Разрешается посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.