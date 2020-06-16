МЕХИКО, 16 июн — ПРАЙМ. МИД Мексики сообщил о продлении запрета на пересечение сухопутной границы с США на 30 дней.

"Мексика и США договорились дополнительно продлить на 30 дней ограничения на пересечение общей наземной границы после переоценки распространения COVID-19", — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Условия ограничений, введенных 21 марта, остаются без изменений. Запрет не касается поставок продуктов питания, топлива, лекарств и ряда других необходимых товаров. Допускаются поездки в медицинских, образовательных, армейских и правительственных целях и чрезвычайные визиты.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.