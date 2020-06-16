САНТЬЯГО, 16 июн /ПРАЙМ/. Число людей в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна, живущих в условиях крайней бедности, может достигнуть 83,4 миллионов в этом году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса нового типа, предупреждает Экономическая комиссия ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК, CEPAL).

"В результате кризиса, вызванного пандемией COVID-19, (численность – ред.) населения в условиях крайней бедности в Латинской Америке и Карибском бассейне может достигнуть 83,4 миллионов человек в 2020", — прогнозирует ЭКЛАК в исследовании, опубликованном совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).

В докладе предупреждается, что в 2020 году в регионе может произойти "самое большое падение регионального валового внутреннего продукта за столетие (-5,3%), что может привести к увеличению (масштабов — ред.) крайней бедности на 16 миллионов человек по сравнению с прошлым годом, составив в общей сложности 83,4 миллиона".

В выводах, содержащихся в докладе, внимание сфокусировано на воздействии на голод, которое будет иметь пандемия коронавируса, и хотя в нем не было представлено никаких оценок, отмечалось, что "цены на продукты питания растут больше, чем цены на другие товары, и из-за роста безработицы и сокращения доходов миллионы человек не могут приобрести достаточного количества продуктов питания".

В целях борьбы с голодом и дефицитом, странам было предложено ввести базовый доход в чрезвычайных ситуациях и талоны на борьбу с голодом. Предлагается переводить эти пособия 70% наиболее уязвимых семей, а также в форме наборов или купонов на питание на период в шесть месяцев.

Для предотвращения продовольственного кризиса рекомендовалось, в частности, укрепить программы школьного питания, поддерживать инициативы продовольственной помощи организаций гражданского общества, предоставить кредиты и субсидии сельскохозяйственным предприятиям.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.