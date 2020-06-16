БРЮССЕЛЬ, 16 июн /ПРАЙМ/, Мария Князева. Странам Евросоюза необходимо договориться по фонду восстановления от кризиса уже в июле, сказал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на пресс-конференции.

"Нам нужно прийти к соглашению на Евросовете уже в июле", — сказал он.

Евросовет – это совещание лидеров стран Евросоюза, его следующее заседание пройдет в конце недели, где будет обсуждаться фонд, а на июль, согласно сайту совета, новых саммитов пока не запланировано.

Ранее ЕК представила свои предложения по созданию фонда восстановления Евросоюза от глубочайшего кризиса, вызванного борьбой с распространением коронавируса, в объеме 750 миллиардов евро. Эти средства она планирует занять на финансовых рынках и выдать странам союза в виде грантов (до 500 миллиардов евро) и кредитов (до 250 миллиардов евро). Фонд будет состоять из ряда механизмов оказания поддержки и будет временным, предполагается, что он будет поддерживать экономику до конца 2024 года.

Это предложение Еврокомиссии должно пройти утверждение странами ЕС и Европарламентом и может быть ими изменено. Однако ещё до представления предложений ЕК у ряда стран были разногласия по поводу параметров возможного фонда.

При этом после политического соглашения по параметрам фонда, которого могут достичь лидеры стран ЕС, потребуются дополнительные национальные решения по определенным механизмам и критериям, которые позволят Еврокомиссии занять средства на рынке для наполнения фонда.