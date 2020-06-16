БРЮССЕЛЬ, 16 июн /ПРАЙМ/. Главы государств и правительств стран Евросоюза обсудят в ходе видеоконференции 19 июня предложения по многолетнему бюджету союза на 2021-2027 годы и Фонду восстановления европейской экономики после кризиса коронавируса, а также ход выполнения минских соглашений, говорится в тексте приглашения европейским лидерам от имени президента Евросовета Шарля Мишеля.

"Центральной темой встречи станет многолетний финансовый план и план восстановления", — говорится в документе.

По словам Мишеля, европейские лидеры впервые обсудят новое предложение Еврокомиссии по многолетнему бюджету, предыдущий проект, представленный еще в феврале, так и не был согласован. "Наша важнейшая задача — достигнуть соглашения как можно скорее", — отметил Мишель.

Кроме того, европейские лидеры рассмотрят ход переговоров с Британией по соглашению о выходе из ЕС и текущую ситуацию в экономике союза.

Мишель также сообщил, что в ходе видеоконференции будет затронут вопрос минских соглашений. "В конце встречи мы кратко коснемся ситуации с реализацией минских соглашений", — написал глава Евросовета.