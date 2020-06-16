АФИНЫ, 16 июн /ПРАЙМ/. Новым представителем Греции в Международном валютном фонде назначен Михалис Масуракис, сообщило министерство финансов Греции.

"По решению правительства и министра финансов Христоса Стайкураса новым представителем Греции в Международном валютном фонде назначен Михалис Масуракис. С 1 сентября 2020 года Масуракис сменяет Михалиса Псалидопулоса, который уходит в отставку после 5 лет пребывания в должности", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

Правительство и министерство финансов поблагодарили Псалидопулоса за его вклад в течение всего срока его полномочий.

Масуракис был главным экономистом в Ассоциации предприятий и промышленности SEV (2015–2020 годы) и старшим директором по экономическим исследованиям в Alpha Bank (1996–2015 годы), работал экономистом в Международном валютном фонде (1983–1986 годы) и представлял Грецию в качестве заместителя члена Валютного комитета Европейского союза (1988–1996 годы).

Он изучал экономику на юридическом факультете Афинского университета, на факультете политических и экономических наук, в Американском университете в Вашингтоне, округ Колумбия, в аспирантуре университета Нью-Йорка. Является членом Ученого совета Греческого союза банков и членом правления Фонда экономических и промышленных исследований (IOBE).