МОСКВА, 16 июн /ПРАЙМ/. Министерство промышленности и торговли России ожидает роста объема российского рынка масок в 2020 году в 57 раз, до 20 миллиардов рублей, сообщается на сайте министерства.

Отмечается, что речь идет об обосновании проекта изменений в постановление правительства РФ №430, который подготовил Минпромторг, уточняющее новые особенности обращения медицинских масок. Так, проект предусматривает исключение нормы о реализации незарегистрированных в РФ защитных масок без получения разрешения Росздравнадзора при наличии аналогичной регистрации в стране-производителе.

"За 2019 год объем российского рынка медицинских масок составил около 350 миллионов рублей, при этом на текущий момент прогнозные значения объема российского рынка на 2020 год составляют 20 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

Добавляется, что на фоне десятикратного увеличения объема производства медицинских масок на территории РФ за период пандемии и полного покрытия внутренней потребности в них указанная норма стала избыточной, а предложенные изменения будут сопутствовать сохранению производственной мощности отечественных предприятий в рамках выхода из мероприятий по борьбе с коронавирусом. Кроме того, изменения помогут сохранить производство и в случае наступления второй волны инфекции.