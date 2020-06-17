Медведев обсудит предложения "Единой России" по развитию внутреннего туризма
МОСКВА, 17 июн /ПРАЙМ/. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в среду проведет совещание по развитию внутреннего туризма в стране.
В ходе мероприятия участники обсудят предложения ЕР по развитию и дополнительным мерам поддержки внутреннего туризма — экономическим и законодательным.
На повестку также будет вынесен вопрос развития государственно-частного партнерства, поддержки социально-ориентированных НКО, работающих в сфере туризма, а также привлечение молодых кадров в отрасль.
В совещании примут участие представители туристической отрасли и общественных объединений.
https://1prime.ru/News/20200617/831637216.html