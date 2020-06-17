БРЮССЕЛЬ, 17 июн /ПРАЙМ/, Мария Князева. Министры на совещании во вторник высказали разные мнения относительно фонда восстановления Евросоюза, который государства должны согласовать единодушно, сообщил совет ЕС.

Министры обменялись мнениями по предложению Еврокомиссии по следующему многолетнему бюджету союза ЕС на 2021-2027 году и фонду восстановления ЕС, чтобы подготовить дискуссию по этому поводу на встрече глав государств 19 июня.

"Были высказаны различные мнения относительно детальных предложений ЕК, включая размер и сроки реализации инструмента восстановления, критерии распределения средств, а также по вопросу кредитов и грантов", — говорится в релизе.

Ранее ЕК представила предложения по созданию фонда восстановления Евросоюза от глубочайшего кризиса, вызванного борьбой с распространением коронавируса, в объеме 750 миллиардов евро. Эти средства она планирует занять на финансовых рынках и выдать странам союза в виде грантов (до 500 миллиардов евро) и кредитов (до 250 миллиардов евро). Фонд будет состоять из ряда механизмов поддержки и будет временным, предполагается, что он будет поддерживать экономику до конца 2024 года.

Это предложение Еврокомиссии должно пройти утверждение странами ЕС и Европарламентом и может быть ими изменено. Однако еще до представления предложений ЕК у ряда стран были разногласия по поводу параметров возможного фонда.

В ЕК надеются, что достигнуть политической договоренности по параметрам фонда удастся в июле. При этом после политического соглашения потребуются дополнительные национальные решения по определенным механизмам и критериям, которые позволят ЕК занять средства на рынке для наполнения фонда.