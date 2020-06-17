17 июня. (Dow Jones). Фондовые индексы США во вторник выросли. Свежие данные указали на восстановление потребительских расходов в мае, когда в некоторых штатах начали смягчать карантин.

Согласно данным Министерства торговли США, розничные продажи выросли в мае на 17,7%, тогда как в марте и апреле был зафиксирован рекордный спад. Отмеченный в мае подъем стал самым значительным с 1992 года.

"Это фантастический показатель, – считает макроэкономический аналитик Nordea Asset Management Себастьян Гали. – Восстановление очень резкое, поэтому перспективы и американской, и мировой экономики обнадеживают. Хотя график восстановления, возможно, и не будет V-образным, мы однозначно уходим от U-образной динамики".

По итогам торгов S&P 500 вырос на 58,15 пункта, или 1,9%, до 3124,74 пункта. Dow Jones Industrial Average вырос на 526,82 пункта, или 2%, до 26289,98 пункта. Nasdaq Composite вырос на 169,84 пункта, или 1,7%, до 9895,87 пункта.

В число лидеров вышли акции розничных гигантов. Так, бумаги Kohl's подорожали на 9%, Nordstrom – на 13%, Gap – на 8,5%.

Рост розничных продаж стал очередным признаком того, что худшие экономические последствия пандемии страна пережила в марте и апреле, когда многие предприятия были вынуждены прекратить работу. Число рабочих мест, созданных в США в мае, также превысило ожидания.

Тем не менее многие розничные сети в этом году понесли убытки. Инвесторы осознают, что негативные последствия пандемии для американской экономики будут ощутимы в течение многих лет.

Инвесторы продолжают оценивать противоречивые факторы: с одной стороны, предприятия США возвращаются к работе, с другой – число заражений коронавирусом начало расти, а экономика сильно пострадала. В результате колебания на американском рынке акций достигли максимальной амплитуды за несколько месяцев.

В понедельник фондовые индексы США резко повысились после заявлений ФРС о том, что она расширит программу выкупа облигаций и начнет приобретать долговые бумаги американских компаний. Сегодня фондовые индексы начали день с ростом, затем растеряли набранные позиции, но позднее вновь пошли вверх. Тем временем СМИ сообщают, что число случаев заражения коронавирусом в Пекине и более чем в десяти американских штатах вновь стало расти.

"Рынок стал крайне чувствителен ко всем тревожным новостям, учитывая величину произошедшего отскока", – говорит директор KBW по торговле акциями Р. Дж. Грант.

Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выступил перед банковским комитетом сената США. Он сказал, что, несмотря на появление признаков улучшения ситуации, возросший уровень безработицы грозит нанести экономике значительный долгосрочный ущерб. "До тех пор, пока люди не будут уверены в том, что болезнь взята под контроль, полное восстановление маловероятно", — отметил Пауэлл.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 0,754% с 0,701% в понедельник.

Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 тем временем поднялся на 2,9%.

В Азии южнокорейский Kospi Composite набрал 5,3%, японский Nikkei 225 – 4,9%. Фондовые индексы Гонконгской и Шанхайской бирж также выросли. Американские индексы вчера резко развернулись после первоначального падения и завершили торги с уверенным ростом.

— Авторы Joanne Chiu, joanne.chiu@wsj.com, Anna Hirtenstein, anna.hirtenstein@wsj.com, Gunjan Banerji, Gunjan.Banerji@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

(Конец)

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ