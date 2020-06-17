ТОКИО, 17 июня. (Dow Jones). Экспорт Японии в мае сократился более значительно, чем ожидалось, продемонстрировав продолжающееся влияние пандемии короновируса на основной двигатель роста в стране.

Экспорт в мае упал на 28,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные Министерства финансов. В апреле экспорт сократился на 21,9%. Экономисты, опрошенные FactSet, ожидали, что экспорт сократится в мае на 22,9%.

Экспорт в США в мае был особенно слабым, он сократился на 50,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года на фоне низкого спроса на автомобили и запчасти к ним.

— Автор Megumi Fujikawa, megumi.fujikawa@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 974 7664, dowjonesteam@1prime.biz

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