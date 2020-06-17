МОСКВА, 17 июн /ПРАЙМ/. Самая низкая средняя стоимость аптечки среди крупных городов России зафиксирована в Москве — 7 246 рублей, самая высокая — в Санкт-Петербурге — 9 134 рубля, говорится в исследовании сервиса "Все аптеки" (принадлежит Mail.ru), имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Исследование основано на данных сервиса, эксперты которого провели анализ 40 тысяч аптек в России.

"Средняя стоимость аптечки составляет 7 883 рубля, при этом самая высокая стоимость среди крупных городов России зафиксирована в Санкт-Петербурге, где она составляет 9 134 рубля, самая дешевая – в Москве, со стоимостью 7 246 рублей", — уточняется в исследовании. На втором месте после столицы Омск (7 294 рубля), на третьем — Челябинск (7 396 рублей).

Если рассматривать отдельные категории лекарств, то средняя стоимость обезболивающих в России – 259 рублей, самая высокая средняя стоимость анальгетиков зафиксирована в Новосибирске (324 рубля), а самая маленькая — в Омске (186 рублей). Средняя стоимость средств от простуды и недомогания в стране – 196 рублей, самая высокая средняя стоимость таких препаратов в Челябинске (202 рубля), а самая низкая в Москве (175 рублей).

Самая высокая средняя стоимость средств при расстройствах желудочно-кишечного тракта отмечена в Казани – 32 рубля, самая низкая — в Ростове-на-Дону (24 рубля). А в целом по стране средняя стоимость таких средств составила 27 рублей. Средняя стоимость средств при травмах – 115 рублей. Причем дороже всего за такие препараты придется заплатить в Нижнем Новгороде (134 рубля), а меньше всего — в Москве (105 рублей).

Противоаллергические средства по стране в среднем стоят 340 рублей, дороже всего — в Санкт-Петербурге (447 рубля), а дешевле — в Екатеринбурге (207 рублей). Средняя стоимость антибактериального мыла – 111 рублей. Самая высокая средняя стоимость таких средств в Екатеринбурге (123 рубля), а самая низкая — в Москве (79 рублей).