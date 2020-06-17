Оперативные данные по ситуации с коронавирусом в России за сутки
МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в РФ за сутки выросло на 7 843, до 553 301, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.
"За последние сутки в России выявлено 7 843 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 – в 84 регионах, в том числе 31,8% — без клинических проявлений",- говорится в сообщении.
Добавляется, что за все время зарегистрирован 553 301 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 1 065, Подмосковье — 680, в Нижегородской области — 238.
Также выявлены новые случаи в Ханты-Мансийском АО — 237, в Санкт-Петербурге — 228, в Свердловской области — 227.
За сутки в РФ выписаны 10 036 человек, лежавших в больницах с коронавирусом, за все время выписано 304 342 человека.
В России за сутки умерли 194 человека с COVID-19, за все время скончались 7 478, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
https://1prime.ru/News/20200617/831638675.html