МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в РФ за сутки выросло на 7 843, до 553 301, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

"За последние сутки в России выявлено 7 843 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 – в 84 регионах, в том числе 31,8% — без клинических проявлений",- говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время зарегистрирован 553 301 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 1 065, Подмосковье — 680, в Нижегородской области — 238.

Также выявлены новые случаи в Ханты-Мансийском АО — 237, в Санкт-Петербурге — 228, в Свердловской области — 227.

За сутки в РФ выписаны 10 036 человек, лежавших в больницах с коронавирусом, за все время выписано 304 342 человека.

В России за сутки умерли 194 человека с COVID-19, за все время скончались 7 478, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.