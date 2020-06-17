МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Исследование на добровольцах вакцины от коронавируса, которую разрабатывает научный центр "Вектор", планируется начать 15 июля, регистрация вакцины ожидается осенью, заявил гендиректор научного центра "Вектор" Ринат Максютов.

"Ожидаем запуск исследования на добровольцах с 15 июля", — сказал Максютов на заседании глав служб государств-членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.

Регистрация вакцины планируется осенью текущего года с последующим переходом на пострегистрационные клинические исследования, уточнил Максютов.