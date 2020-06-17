МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's) ухудшило прогноз по рейтингам Evraz plc до стабильного с позитивного, говорится в релизе агентства.

Корпоративный рейтинг компании при этом сохранен на уровне "Ba1", рейтинг вероятности дефолта — на отметке "Ba1-PD".

"Сегодняшнее изменение прогноза Evraz до стабильного и сохранение его рейтингов главным образом отражает мнение Moody's о том, что леверидж компании останется повышенным в 2020 году", — говорится в релизе агентства. В 2020 году, прогнозируют аналитики агентства, неблагоприятные рыночные условия окажут давление на результаты компании, и показатель скорректированного общего долга к EBITDA может подняться несколько выше 3,0х.

По состоянию на конец 2019 года показатель скорректированного общего долга к EBITDA компании вырос до 2,0х с 1,3х на конец 2018 года. В 2021-2022 годах аналитики агентства ожидают снижение левериджа до уровней чуть ниже 2,0-2,5х за счет восстановления спроса и цен на сталь в ключевых регионах деятельности.

Стабильный прогноз отражает ожидание Moody's того, что ухудшение кредитных показателей Evraz будет временным и компании удастся восстановить их за 1,5-2 года после того, как закончится пандемия коронавируса и ее влияние на рынки и макроэкономику.

Evraz — вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с производственными активами в РФ, США и Канаде, входит в число крупнейших производителей стали в мире по объемам производства. В 2019 году Evraz увеличил выпуск стали на 6%, до 13,8 миллиона тонн.