МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Годовые инфляционные ожидания россиян в июне продолжили ухудшаться: доля ожидающих заметного роста цен через год выросла на 5 процентных пунктов по сравнению с началом апреля — до 42%, при этом инфляционные ожидания на месяц вперед, наоборот, улучшаются, свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией "инФОМ" по заказу ЦБ РФ.

Исследование проводилось с 1 по 7 июня, в рамках него по телефону были опрошены 1539 респондентов от 18 лет и старше из 456 городских и не менее 256 сельских населенных пунктов в 82 субъектах РФ. Это пятое подобное исследование с начала апреля.

"Годовые инфляционные ожидания продолжают постепенно ухудшаться. С начала апреля доля ожидающих заметно более высокого, чем сейчас, роста цен, увеличилась на 5 процентных пунктов (до 42%): основной прирост происходит за счет ранее не определившихся. По остальным ответам значимые изменения отсутствуют: немного более высокой инфляции ожидают 17% опрошенных, примерно такой же – 11%, более низкой – 2%, и 3% считают, что через год цены не изменятся", — показал опрос.

Инфляционные ожидания на месяц вперед, наоборот, продолжают улучшаться. Хотя по сравнению с предыдущим опросом изменения не превысили статистической погрешности, в целом с начала измерений доля считающих, что уровень инфляции через месяц будет заметно выше, чем сейчас, снизилась на 14 процентных пунктов, до 29%. Перераспределение происходит в пользу двух других позиций: тех, кто считает, что уровень инфляции будет "немного выше" (с начала апреля рост на 4 процентных пункта, до 27%) и "примерно таким же" (рост на 7 процентных пунктов, до 22%).

Оценки текущей месячной инфляции в сравнении с инфляцией в начале года за время всех телефонных опросов колеблются в пределах относительно узкого коридора. Доля считающих, что уровень месячной инфляции сейчас заметно выше, чем в начале года, в пятом опросе снизилась на 4 процентных пункта относительно четвертого опроса, составив 42% (при этом в четвертом опросе она повышалась относительно третьего). Доля тех, кто считает, что текущая инфляция немного выше, чем в январе-феврале, колеблется в диапазоне от 30 до 34% (в пятом опросе – 31%).