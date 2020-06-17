МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Пробки в Москве в среду вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".

Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках стоит Бульварное кольцо. Садовое кольцо также загружено и на внешней, и на внутренней стороне.

Помимо этого практически сомкнулось в пробках ТТК в обоих направлениях.

Отдельные трудности наблюдаются и на МКАД на северо-востоке, а также на южных участках.

Ранее Центр организации дорожного движения предупреждал об осложнении на дорогах в связи с перекрытиями для проведения репетиции парада Победы в Москве.