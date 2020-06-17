МОСКВА, 17 июн /ПРАЙМ/. Первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников считает, что в текущих экономических условиях правительство будет вынуждено пойти на введение прогрессивного налога.

Ранее "Форбс" написал о том, что в правительстве РФ обсуждают возможность введения прогрессивной ставки налога. Среди возможных вариантов – повышение ставки НДФЛ с 13 до 15 процентов для состоятельных граждан, чей годовой доход превышает 2-3 миллиона рублей.

"Несмотря на долгую историю обсуждения этого вопроса, сейчас складывается такая экономическая ситуация, что правительство будет вынуждено пойти на введение прогрессивного налога", — сказал Калашников РИА Новости в среду.

Он назвал "дикой экзотикой" и "отсутствием социальной справедливости" тот факт, что в России при столь большой разнице в зарплатах до сих пор действует плоская шкала налогообложения. По мнению сенатора, с каждого миллиона годового дохода должен увеличиваться и подоходный налог, а "тем, кто получает менее двух третей от средней зарплаты в стране, нужно вообще отменить подоходный налог", уверен законодатель.