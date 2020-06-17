17 июня (Dow Jones). Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл сказал, что наметившееся улучшение экономики может оказаться под угрозой, если Конгресс прекратит оказывать помощь уволенным работникам и предприятиям, которые были вынуждены закрыть свои двери из-за пандемии коронавируса.

Пауэлл отметил, что несмотря на рост в мае числа рабочих мест, 25 млн американцев по-прежнему остаются без работы. "Преждевременное прекращение Конгрессом оказываемой поддержки может стать причиной для беспокойства", — сказал он в среду в ходе виртуальных слушаний в комитете по финансовым услугам палаты представителей Конгресса США.

Этим летом Конгресс должен решить, как быть с истекающими программами чрезвычайной помощи компаниям и безработным, на которые ранее в этом году было выделено почти 3 трлн долларов.

По словам Пауэлла, эти программы способствовали росту рабочих мест и потребительских расходов в последние недели.

Председатель ФРС по традиции избежал оценки конкретных мер бюджетной политики, чтобы не ввязываться в межпартийные дебаты законодателей.

Свои рекомендации Пауэлл представил в контексте рисков, которые, по мнению самого председателя ФРС и его коллег, могут угрожать экономическому росту в этом и следующем году. На прошлой неделе руководители ФРС спрогнозировали, что процентные ставки будут оставаться около нуля как минимум до конца 2022 года, а уровень безработицы в последнем квартале этого года будет составлять в среднем 9%-10%.

"Было бы мудрым решением найти способы, чтобы продолжать оказывать поддержку людям, оказавшимся без работы, а также малым предприятиям, которые некоторое время могут не располагать достаточными ресурсами… чтобы пережить эту критическую фазу, — сказал он. – Такая поддержка сейчас будет очень уместна".

Демократы выступают за более агрессивный раунд расходов, и в мае палата представителей одобрила пакет помощи еще на 3 трлн долларов. Республиканцы обеспокоены долгосрочным воздействием дополнительных расходов на дефицит бюджета, и многие из них говорят, что надо повременить и посмотреть, какие части экономики более всего нуждаются в поддержке.

В марте Конгресс утвердил выплату к пособию по безработице дополнительно 600 долларов США в неделю, чтобы компенсировать доходы, утраченные из-за принудительного закрытия предприятий для предотвращения распространения нового коронавируса. С учетом этих доплат, срок выплаты которых истекает 31 июля, многие стали получить пособия по безработице, превышающие их прежний заработок.

Палата представителей, где преобладают демократы, уже утвердила продление выплаты щедрых пособий еще на шесть месяцев. Республиканцы же опасаются, что, получая большие пособия, люди не будут иметь мотивации для возвращения на работу после перезапуска экономики.

За два дня слушаний Пауэлла не раз просили оценить, как разные меры поддержки могут повлиять на перспективы экономики. Он сказал, что экономике пойдет на пользу, если штатам и муниципалитетам, лишившимся значительной части своих доходов, не придется для балансирования бюджетов увольнять работников. "Если они будут продолжать увольнять людей, это будет сдерживать восстановление экономики", — отметил Пауэлл, добавив, что именно это произошло во время рецессии 2007-2009 года.

По оценкам экономистов Goldman Sachs, до середины 2022 года штаты и муниципалитеты в совокупности недополучат 450 млрд долларов доходов. В этом году Конгресс уже выделил им помощь в размере 275 млрд долларов, однако более половины этой суммы не может быть направлено на латание бюджетных дыр.

Пауэлл сказал, что даже если экономике и удастся избежать нового скачка заболеваемости, работники таких сфер, как ресторанный и гостиничный бизнес, сфера развлечений и туризм, могут еще долго оставаться без работы, если потребители будут избегать скопления людей или занятий, предполагающих пребывание в тесном помещении.

Рассуждая на тему дополнительных расходов, Пауэлл предложил относительно трезвую оценку экономических перспектив. Если распространение вируса будет контролироваться достаточно хорошо, то экономика пройдет три фазы, сказал он законодателям. Первая фаза – это резкий спад, который сменится восстановлением, отмеченным большим ростом возобновления занятости.

Пауэлл предположил, что экономика может уже находиться в начале второй фазы, но для третьей фазы потребуется, чтобы доверие американцев восстановилось достаточно для возобновления активности, предполагающей тесное общение в помещениях и большие скопления людей.

Работники отраслей, которые от пандемии пострадали больше всего (ресторанный и гостиничный бизнес, сфера развлечений и туризм), будут испытывать проблемы до тех пор, пока пандемия действительно не станет достоянием истории, сказал Пауэлл, отметив, что им будет трудно найти хоть какую-то работу в своих сферах. "Нам нужно будет оказывать им поддержку и помогать этим людям", — сказал он.

— Автор Nick Timiraos, nick.timiraos@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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