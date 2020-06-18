ВАШИНГТОН, 18 июня. (Dow Jones). Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что международные переговоры о корпоративных налогах зашли в тупик.

Комментарии Мнучина были сформулированы в письме, направленном министрам финансов Великобритании, Франции, Италии и Испании. На это указывает информированный источник.

Представитель Министерства финансов Франции подтвердила получение письма Мнучина. Она сказала, что Франция готовится с скоординированной реакции вместе с другими странами.

В своем заявлении Министерство финансов Великобритании сказало, что оно предпочитает мировое решение и продолжит работу.

Более 100 стран работали в течение нескольких лет, чтобы сформулировать правила распределения налогов, выплачиваемых многонациональными компаниями. Европейские страны говорят, что крупные технологические компании США получают прибыль от их граждан, но платят подоходный налог в других странах. Это побудило Францию, Великобританию и другие страны ввести отдельные цифровые налоги.

О письме Мнучина ранее сообщалось в газете Financial Times.

— Авторы Richard Rubin, Kate Davidson; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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