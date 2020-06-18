ВЕЛЛИНГТОН, 18 июня. (Dow Jones). Пандемия повредила экономике Новой Зеландии в первые три месяца года, согласно официальным данным, которые стали предзнаменованием более сурового спада в текущем квартале.

В 1-м квартале ВВП Новой Зеландии, оцениваемый в 310 млрд новозеландских долларов (200 млрд долларов США) сократилась на 1,6% по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в четверг статистическим управлением Новой Зеландии. До этого экономика росла в течение девяти лет подряд.

Экономисты, опрошенные Wall Street Journal, прогнозировали сокращение ВВП на 1,0%. По мнению экономистов, ВВП сократится примерно на 20% во 2-м квартале.

Первый случай заражения короновирусом в Новой Зеландии был подтвержден 28 февраля. Менее, чем через месяц, число зараженных удваивалось каждые два-три дня, и правительство отреагировало введением одних из самых жестких карантинных мер в мире, в результате чего пострадало большинство бизнесов.

Как сообщило статистическое управление Новой Зеландии, сокращение ВВП в 1-м квартале было самым сильным за 29 лет.

"Квартальные показатели ВВП продемонстрировали широкомасштабное падение экономической активности в то время, как вводились ограничения на путешествия, и страна двигалась в сторону локдауна", — сказали в управлении.

"Влияние Covid-19 проявилось на фоне менее значительного воздействия засухи в некоторых частях страны", — добавили в управлении.

По сравнению с 1-м кварталом предыдущего года, ВВП сократился на 0,2%. За 12 месяцев, завершившихся 31 марта, ВВП вырос на 1,5%.

— Автор Stephen Wright, stephen.wright@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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