МОСКВА, 18 июн /ПРАЙМ/. Количество утечек данных из облачных сервисов в мире за прошлый год выросло в 3,5 раза – до 248 случаев, причем больше половины из них произошли в США и России примерно в равных долях, говорится в отчете компании InfoWatch, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

По данным экспертов, в результате всех утечек в мире в свободном доступе оказались 8,35 миллиарда записей персональных и платежных данных. "Более 53% всех утечек из облачных сервисов зарегистрированы в компаниях США и России вместе взятых", – говорится в документе. На США приходится доля в 27,5% от общего числа утечек, а на Россию — 26,7%.

При этом в России, по данным компании, их количество за прошлый год выросло в 22 раза – до 66 зарегистрированных случаев, в результате которых более 122 миллионов записей персональной и платежной информации оказались в открытом доступе.

Одной из самых уязвимых сфер с точки зрения надежности "облачных" хранилищ, по данным компании, оказался хайтек, на который пришлось 40% всех зафиксированных случаев утечек. "Такие компании по своей природе применяют новейшие технологии в сфере обработки информации, ценят удобство хранения информации и доступа к ней. В то же время, далеко не все представители высокотехнологичного сегмента готовы направлять существенные ресурсы на создание собственной инфраструктуры и обеспечение ее безопасности, поэтому охотно размещают данные в облачных сервисах", — поясняют авторы исследования.

Большая доля незащищенных "облаков" в России обнаружилась в сфере здравоохранения: на них пришлось 11,4% зафиксированных в РФ случаев утечек против 9,3% — в мире. При этом ситуация в банковском и финансовом секторах в России оказалась намного лучше мировой – на эту сферу в РФ пришлось всего 1,4% "облачных" утечек против 7,7% — в мире. Российский финансовый сектор пока не готов к миграции на облачные сервисы по технологическим причинам и из-за требований регулятора, объясняют эксперты.

Авторы исследования отмечают, что подавляющей части утечек можно было избежать, если бы компании уделяли больше внимания защите облачных сервисов, регулярно проводили аудит подключенных к сети хранилищ и заботились о повышении квалификации администраторов, обслуживающих облачные серверы.