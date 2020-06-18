18 июня. (Dow Jones). Американские фондовые индексы в среду завершили неровную сессию преимущественно снижением, в то время как инвесторы анализировали признаки восстановления экономики и рост количества заболевших коронавирусом.

Индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 колебались между ростом и снижением в течение большей части сессии, прежде чем их снижение ускорилось к концу торгов. Ранее оба индекса росли в течение трех сессий подряд.

По итогам торгов DJIA упал на 170,37 пунктов, или 0,6%, до 26119,61 пункта. The S&P 500 упал на 11,25 пункта, или 0,4%, до 3113,49 пункта. Nasdaq Composite вырос на 15,66 пункта, или 0,1%, до 9910,53 пункта.

В последние дни уверенности трейдерам прибавили признаки улучшения состояния экономики США в мае после смягчения карантинных мер. Данные по закладкам новых домов показали, что в мае они выросли на 4,3% после падения на 26% в апреле с коррекцией на сезонные факторы. Разрешения на строительство выросли на 14,4%.

Трейдеры с осторожностью ждут любых сигналов от председателя ФРС Джерома Пауэлла, который недавно заявил, что экономике, вероятно, грозит существенный долгосрочный ущерб. В среду председатель ФРС сказал в конгрессе, что "слишком быстрое сворачивание конгрессом мер поддержки стало бы предметом для обеспокоенности".

Акции Norwegian Cruise Line Holdings упали на 8,4% после того, как круизный оператор заявил, что отменяет большинство своих круизов как минимум до 30 сентября. Акции United Airlines Holdings упали на 2,4%, акции Wells Fargo – на 3,8%, акции Marathon Oil понизились на 5,5%.

Акции крупных технологических компаний выбились в лидеры. Акции Netflix подорожали на 2,7%, бумаги Amazon – на 1%.

Акции Lowe выросли на 3%, акции Home Depot повысились на 0,4%, акции D.R. Horton подорожали на 0,9%.

Скачкообразные торги подчеркивают, что некоторые инвесторы до сих пор занимают более осторожные позиции, отслеживая увеличение количества новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших в мире превзошло 8 млн человек, а Техас, Аризона и Северная Каролина во вторник сообщили о рекордном количестве госпитализаций, связанных с коронавирусом.

"Следующий этап, очевидно, не будет таким прямолинейным и легким" в плане рыночного ралли, которое недавно произошло, сказал Дерек Халпенни из MUFG Bank. "Теперь ситуация на фондовом рынке станет чуть более непредсказуемой", – добавил он.

Доходность 10-летних американских гособлигаций опустилась до 0,732% с 0,754% днем ранее.

Панъевропйский Stoxx Europe 600 по итогам торгов прибавил 0,7%.

В Азии большинство индексов немного повысились, хотя на некоторых рынках торги прошли неспокойно, поскольку инвесторы оценивали растущие геополитические риски в регионе. Северная Корея во вторник уничтожила здание межкорейского офиса связи, сообщили в Министерстве объединения республики Корея. Таким образом, можно констатировать, что Пхеньян вновь придерживается провокационной стратегии, тогда как переговоры с Вашингтоном об отказе от ядерного вооружения поставлены на паузу. Кроме того, войска Китая и Индии столкнулись на спорной приграничной территории, в результате чего погибло 20 индийских военных, жертвы есть также и с китайской стороны.

Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,6%, южнокорейский и китайский ведущие индексы выросли на 0,1%. Японский Nikkei 225 опустился на 0,6% после того, как макроданные показали, что экспорт из страны в мае обвалился на 28% – это сильнейшее снижение с 2009 года.

— Авторы Caitlin Ostroff, caitlin.ostroff@wsj.com, Caitlin McCabe, caitlin.mccabe@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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