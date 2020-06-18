ТОКИО, 18 июн /ПРАЙМ/. Среди предприятий малого и среднего бизнеса в Токио 67,3% стали использовать удаленный формат работы, такие данные обнародовала Торгово-промышленная палата Токио.

Опрос охватил более 12 тысяч предприятий. Если в марте лишь 26% компаний сообщили, что используют удаленную форму работы, то в мае таких стало уже 67,7%. Причем 52,7% из них заявили, что стали прибегать к такому виду работы после объявления чрезвычайной ситуации в стране. Однако отмечается тенденция снижения показателей пропорционально числу сотрудников предприятия: там, где работает менее 30 человек, удаленку используется лишь 45% компаний, а на фирмах с числом сотрудников более 300 человек этот показатель возрастает до 90%.

С началом распространения COVID-19 проблема трудного внедрения удаленной формы работы стала широко обсуждаться в стране в связи с риском заражения большого числа людей в мегаполисах. По данным опроса минздрава, проведенного в марте по всей стране, удаленно работали лишь 5% предприятий. В качестве основных причин назывались риски кибератак и заражения вредоносным ПО и невозможность проконтролировать сотрудника.

Сейчас 50,1% предприятий признает, что за счет внедрения удаленной формы "продвинулась реформа системы труда", а 42,3% — что удалось пересмотреть производственный процесс". В качестве основных трудностей 56,7% называют "подготовку и обеспечение работы сети", а также обеспечение сотрудников компьютерами – 55,5%.