МОСКВА, 18 июн /ПРАЙМ/. Большинство утечек данных, произошедших в России в период пандемии, случились по неосторожности пользователей, на долю таких инцидентов приходится 60% от всех зафиксированных в апреле-мае утечек, сообщил РИА Новости основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян.

По данным компании, с начала 2020 года общее число зафиксированных в России утечек выросло на 20% в годовом выражении. За апрель-май их количество увеличилось на 100% по сравнению с февралем-мартом, при этом виновниками большинства инцидентов оказались сотрудники компаний, не привыкшие к удаленной работе с корпоративными ресурсами.

"Значительная часть этих инцидентов носит "доброкачественный" характер – это не попытки хищения данных, а ошибки сотрудников, не привыкших к удаленной работе с корпоративными информационными ресурсами, однако среди них есть и хищения данных, которые в ближайшее время появятся на "черном рынке". Около 60% таких попыток – действия, которые можно отнести к ошибкам пользователей, возникающим в результате неумения взаимодействовать с системами удаленного доступа к корпоративным данным", — рассказал эксперт.

Еще 30% от всех утечек данных представляют собой попытки злоумышленников скопировать и передать третьим лицам клиентские базы данных, а оставшиеся 10% — приходятся на хакеров, пытающихся найти доступ к данным компании через домашний компьютер пользователя или удаленное подключение к серверам компании по специальному RDP-протоколу. По данным компании, число компьютеров, уязвимых к попыткам доступа по RDP, с начала апреля выросло на 230%, до 101 тысячи.

"Утечки корпоративных данных опасны тем, что эти данные могут содержать не только критичные для компании материалы, за неразглашение или возврат которых злоумышленники могут потребовать выкуп, но и персональные данные ее клиентов, включая информацию о платежных инструментах – счетах и картах, которые могут способствовать мошенническим действиям уже в отношении самих граждан", — отметил Оганесян.