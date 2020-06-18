МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Акционеры Кузбасской топливной компании (КТК) единогласно решили не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, следует из сообщения компании.

"В связи с отсутствием прибыли по результатам 2019 финансового года дивиденды по акциям общества за 2019 год не выплачивать", — говорится в сообщении. Акционеры рассмотрели этот вопрос на годовом собрании 17 июня, которое прошло в форме заочного голосования.

Промежуточные дивиденды в 2019 году компания не начисляла, выплат в 2018 году также не было. По результатам 2017 года акционеры КТК утвердили дивиденды в размере 10 рублей на обыкновенную акцию (в целом примерно 992,58 миллиона рублей), в 2016 году — 6 рублей на бумагу (на 595,55 миллиона рублей).

Уставный капитал КТК составляет 99 миллионов 258,355 тысячи обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,2 рубля каждая. Основным акционером компании выступает структура, подконтрольная Михаилу и Саиду Гуцериевым.

КТК — один из крупнейших производителей и экспортеров энергетического угля в РФ. Производственные активы компании включают в себя четыре действующих и один проектируемый участок на угольном разрезе "Виноградовский" в Кемеровской области, а также две обогатительные фабрики и собственную железнодорожную инфраструктуру.